Pd Vibo, Teresa Esposito proclamata segretaria: «I pettegolezzi restino fuori dal partito». Irto: «Il candidato alla Regione sarà scelto in Calabria»

Si è tenuta nel pomeriggio in centro città l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, durante la quale è stata proclamata segretaria provinciale Teresa Esposito, prima donna a ricoprire questo ruolo nella federazione vibonese. L’elezione è avvenuta all’unanimità.

A seguire, l’assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo presidente provinciale del partito, individuato nella figura di Wladimira Pugliese, proposta dalla neoeletta segretaria e anch’essa eletta all’unanimità.

Il segretario uscente Enzo Insardà ha preso la parola per un breve bilancio del percorso congressuale e per augurare buon lavoro alla nuova segreteria. Successivamente è intervenuta Wladimira Pugliese, che ha ringraziato l’assemblea per la fiducia ricevuta e ha dichiarato di voler affrontare con impegno il nuovo incarico.

Teresa Esposito ha poi delineato le linee guida del suo mandato: «Per me la politica è servizio, non tornaconto personale. Solo il coraggio delle idee può produrre cambiamento. Mi auguro che questo spazio resti libero da pettegolezzi che sviliscono il dibattito. Rafforzeremo i circoli già esistenti e ne apriremo di nuovi dove ancora mancano. Nei prossimi giorni avvieremo incontri con chi si occupa di servizi, a partire dalla sanità provinciale, che presenta numerose criticità. Il partito deve offrire risposte concrete. Quando servirà, chiederò il supporto dei segretari e delle segretarie».

Presenti all’assemblea anche i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e il segretario regionale Nicola Irto. Quest’ultimo, nel suo intervento, ha sottolineato: «Dobbiamo proporre soluzioni in grado di cambiare un sistema regionale che, soprattutto sul fronte della sanità, attraversa una fase molto difficile. La Calabria deve raccogliere questa sfida. Il nostro è un partito garantista, fondato sul rispetto delle regole. In una regione dove manca trasparenza, serve costruire un progetto politico alternativo insieme a società civile e associazioni. Non abbiamo ancora un candidato per la presidenza della Regione, ma una cosa è certa: sarà scelto in Calabria, non imposto dall’alto. I tempi sono maturi per iniziare a definire l’assetto della coalizione».

Tra gli amministratori ha fatto pervenire un messaggio anche il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia e componente della direzione regionale, Antonio Iannello, assente per altri impegni. Nel suo intervento scritto ha evidenziato la partecipazione riscontrata nei congressi di circolo e ha espresso il proprio sostegno alla nuova segretaria: «Il tuo insediamento rappresenta un momento significativo, soprattutto per te che da anni vivi il partito con passione e dedizione. Il nuovo incarico comporta responsabilità, ma siamo pronti a lavorare al tuo fianco per rilanciare il Pd sul territorio. Dovremo affrontare sfide importanti: sanità, infrastrutture, alta velocità, ponte sullo Stretto, spopolamento delle aree interne, problematiche sociali e occupazione. La tua esperienza politica, la conoscenza del territorio e le competenze comunicative possono rafforzare il ruolo del partito in provincia. Sono orgoglioso di averti sostenuto e ti auguro buon lavoro».