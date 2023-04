Il blu del mare vibonese, il golfo di Sant’Eufemia sullo sfondo e… una strada piena di rifiuti – Foto

L’azzurro del cielo, il golfo di Sant’Eufemia, il blu del mare, le campagne verdi e una strada “decorata” da file interminabili di sacchetti dell’immondizia. E non solo. Perché lungo l’arteria sita tra Bivona e Vibo Marina, nella zona vicina all’ex cementificio, viene scaricato di tutto e di più. E la responsabilità non può essere sempre in capo al politico, all’amministrazione di turno, alla scarsa vigilanza. Spesso, troppo spesso, è questione di inciviltà, di mancato rispetto delle più basilari norme del vivere civile. Percorrere la stradina, che facilita l’innesto sulla ex statale 522 da viale cementificio, consente di osservare la sfrontatezza di alcuni utenti che, nonostante la fittissima presenza di telecamere di videosorveglianza, continua a gettare spazzatura alla rinfusa. Le foto scattate qualche manciata di giorni fa, lasciano poco spazio all’immaginazione. [Continua in basso]

Rifiuti tra Vibo Marina e Bivona

Nell’area incriminata si osservano bombole del gas abbandonate, pile di materassi e cuscini usurati, cassette di plastica finanche sacchi con materiale vegetale. In alcuni punti le erbacce prendono il sopravvento riuscendo a “inghiottire” montagne di rifiuti. Sicuramente una questione di decoro, a pochi mesi dall’avvio della stagione estiva, ma anche di sicurezza. A causa della spazzatura, i canali di scolo risultano completamente ostruiti. Pertanto al primo acquazzone, l’acqua non riesce a defluire e si riversa irrimediabilmente sulla carreggiata amplificando i rischio per l’utenza. Ma quello della zona marina vibonese non è un caso isolato.

Rifiuti tra Briatico e Conidoni

Altre simili situazioni vengono quotidianamente fotografate in più aree della provincia. Come sulla provinciale che dalla statale 522, Briatico attraversa Conidoni, Sciconi, Favelloni e Cessaniti per arrivare in località aeroporto. Tra il bivio di Briatico e la frazione Conidoni, più tratti sono stati adibiti a discariche abusive. Rifiuti tra gli ulivi secolari, rifiuti a bordo strada, spazzatura nelle cunette. Un triste spettacolo ai danni dell’ambiente e anche alla salute della fauna selvatica e dei cittadini. La lotta contro l’abbandono rifiuti prosegue nonostante le bonifiche che ciclicamente vengono promosse anche ad opera di cittadini volontari.