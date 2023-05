L’Isola di Cirella e lo scoglio della Regina al centro della prima puntata di Blu Calabria -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ai nastri di partenza Blu Calabria. Al via oggi, dalle ore 14.30 su LaC Tv, il nuovo format targato Diemmecom. In occasione della prima puntata, salperemo dal porto di Cetraro, insieme a Francesca Mirabelli a bordo delle motovedette della Capitaneria di porto per fare rotta verso la costa di Praia a Mare e l’Isola di Dino. Un’oasi tutelata dal Parco Riviera dei Cedri istituito nel 2008 per volere della Regione, operativo dal 2018 e che racchiude anche l’Isola di Cirella e lo Scoglio della Regina, nel comune di Acquappesa. L’isola, il cui nome significa turbine, tempesta, era temuta da pescatori e marinai. [Continua in basso]

Il viaggio proseguirà sui fondali marini. Con gli occhi di un sub professionista campione del mondo di fotografia subacquea, avremo modo di osservare lo scrigno di biodiversità custodito intorno ad appena cinquanta ettari di superficie fanno dell’Isola di Dino uno dei pochi posti al mondo in cui la vita è esplosa così potentemente. La traversata proseguirà poi a bordo del peschereccio di Valerio e con il pescato ci siederemo a tavola nel ristorante della moglie. Nel corso della puntata ospiti d’eccezione ci riveleranno il loro rapporto con il mare, offrendoci coinvolgenti spunti per riflettere sul futuro di questa distesa di meraviglie. Appuntamento su canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

LEGGI ANCHE: Blu Calabria, viaggio alla scoperta dell’habitat marino -Video