Il Belvedere delle sirene di Zambrone: «Connubio fra bellezza naturale e capacità amministrativa»

Corrado L’Andolina

«Si fa presto a esaltare le bellezze ricevute in grazia dal Padreterno. È molto più complicato lavorare per migliorare lo stato delle cose», scrive il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina. Un messaggio rivolto alla sua comunità, ma anche a quanti in questi giorni stanno affollando il centro costiero del Vibonese. «Tutto perfetto? Impossibile, per questo risultato ci vorrà un’altra vita. Servizi adeguati? Dignitosi e in graduale e costante miglioramento, di sicuro. L’esigenza di migliorarli un imperativo che si ha ben presente», aggiunge il primo cittadino che traccia un bilancio dell’attività svolta, partendo dal decoro urbano. «I passi in avanti ci sono stati – prosegue – Piazza VIII Marzo, aiuole, villetta di Daffinacello, illuminazione pubblica». Corrado L’Andolina si sofferma inoltre sulla rassegna turistica, definendola «certamente non banale, diversificata e articolata sui centri abitati». Infine promuove il proprio paese. L’invito nel giorno di ferragosto è quello di godersi «il bel panorama del “Belvedere delle sirene”, tra Madama e la marina, ideato dalla compagine di governo municipale precedente e completato – sottolinea – da quella in carica. Bellissimo scorcio che rappresenta, in maniera plastica, il connubio fra la bellezza naturale con la capacità amministrativa, l’amore per il territorio con l’avvedutezza programmatica, l’impegno concreto con la progressiva crescita. Una sorta di spartiacque che indica, senza troppi fronzoli e parole inutili, con estrema chiarezza – conclude il sindaco – chi ama Zambrone e si impegna costantemente per il suo bene».

