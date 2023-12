Tempo stabile in Calabria per Natale: ecco le previsioni meteo

Il 24 e il 25 dicembre tempo stabile su tutta la regione. Clima mite e temperature in aumento specie in alcune zone

di Salvatore Lia

L’avanzamento dell’anticiclone da ovest verso il Mediterraneo apporterà tempo perlopiù stabile su tutta la Calabria ma con locali disturbi, seppur lievi, che interesseranno soprattutto le aree tirreniche. Da segnalare un generale aumento delle temperature in particolare sui versanti jonici, ma con clima mite che interesserà l’intera regione. Per la giornata della vigilia del Santo Natale non si avranno grosse variazioni rispetto agli ultimissimi giorni: avremo infatti condizioni meteorologiche stabili su gran parte della regione ad eccezione del comparto tirrenico dove si registreranno annuvolamenti localmente anche compatti ma con pochi fenomeni degni di rilievo. Stabile e soleggiato invece sui versanti jonici con cieli che si manterranno al più poco nuvolosi. Le temperature saranno stazionarie con valori massimi intorno ai 16-17°C lungo le coste joniche e pianure con possibili picchi fino ai 19-20°C nelle aree del Crotonese, mentre su quelle tirreniche difficilmente si supereranno i 12-13°C rimanendo comunque al di sopra delle medie stagionali. Giornata pressoché identica quella del Santo Natale, 25 dicembre. La giornata infatti sarà caratterizzata da nubi sparse lungo il comparto tirrenico e aree interne ma con pochi fenomeni degni di rilievo; stabile invece sul resto della regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ma con un aumento della nuvolosità in serata ma senza precipitazioni. Da segnalare un lieve calo delle temperature lungo i settori jonici ma che si manterranno sempre al di sopra delle medie stagionali, seppur di poco. I venti per entrambi i giorni continueranno ad affluire dai quadranti nord occidentali con raffiche localmente moderate ancora lungo i settori jonici catanzaresi e reggini.