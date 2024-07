“Ogni lattina vale”… anche sulle spiagge del Vibonese. Ecco i Comuni aderenti

In quattro anni di attività gli animatori del progetto hanno accolto circa 420mila lattine. Alluminio prezioso per realizzare le "Riciclette"

La campagna raccolta dell’anno scorso

Torna per il quarto anno consecutivo il progetto “Nei Parchi marini Calabria… Ogni lattina vale”, promosso dall’ente Parchi marini regionali per la Calabria e dalla Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio). L’iniziativa è stata presentata alla Stampa ieri, nella sala Oro della Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza del commissario straordinario dell’ente Parchi marini regionali Raffaele Greco e di altri illustri ospiti. Il progetto che coinvolge numerosi Comuni costieri rientranti nel perimetro dei Parchi, prevede l’installazione di appositi raccoglitori di lattine usate sulle spiagge: queste lattine saranno riciclate e utilizzate per realizzare biciclette o meglio, “Riciclette”, simbolo di mobilità sostenibile. Fra i 100 lidi e spiagge coinvolti quest’anno in Calabria, lungo la Costa degli Dei spiccano Pizzo, Vibo Valentia Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi. L’evento estivo rientra nell’ambito del progetto internazionale “Every can counts” e che in Italia è stato ribattezzato “Ogni lattina vale”.

Durante i mesi estivi di luglio e agosto, numerosi giovani animatori del progetto, si impegnano attivamente lungo le spiagge, per le strade e nelle piazze di diverse località calabresi. Armati di appositi raccoglitori, il loro obiettivo è sensibilizzare turisti e residenti sull’importanza di mantenere puliti gli spazi pubblici e di recuperare le lattine vuote per le bevande. Grazie alla loro presenza e alle attività coinvolgenti organizzate, verrà promossa un’ampia diffusione delle buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti. I risultati delle passate edizioni parlano chiaro: durante le estati del 2021, 2022 e 2023, sono state raccolte complessivamente quasi 420mila lattine, dimostrando l’impegno e la determinazione di questi giovani animatori nel contribuire a mantenere pulite e vivibili le spiagge e le aree pubbliche della Calabria.