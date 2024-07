Tropea, il comitato anti-antenna non si arrende e annuncia una manifestazione con il consigliere regionale Laghi

La locandina della manifestazione

La cittadinanza di Tropea è pronta a mobilitarsi contro l’installazione di un’antenna radio nel quartiere Annunziata. La manifestazione, organizzata dal Comitato Civico “No Antenna”, si terrà giovedì 19 luglio alle ore 18 nel parcheggio dell’Annunziata. L’evento vedrà la partecipazione del consigliere regionale Ferdinando Laghi, vice presidente Associazione internazionale medici per l’ambiente – Isde Italia; di Antonella Mussari, portavoce Comitato civico “No Antenna”; di Antonio Piserà, moderatore. Al centro della protesta la preoccupazione per i potenziali rischi per la salute derivanti dall’installazione dell’antenna. I residenti temono che l’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dall’antenna possa causare una serie di problemi di salute, tra cui cancro, malformazioni fetali e disturbi del sonno.

La preoccupazione dei cittadini è acuita dalla presenza di un’altra antenna già esistente nel quartiere da oltre 40 anni. Nonostante non vi sia una correlazione scientifica accertata, molti residenti lamentano un aumento di casi di cancro in zona, alimentando il timore che l’installazione di una nuova antenna possa aggravare la situazione. Oltre ai rischi per la salute, i cittadini del Comitato civico “No Antenna” sottolineano l’impatto negativo che l’antenna potrebbe avere sul paesaggio e sul valore turistico di Tropea, conosciuta come la Perla del Tirreno. Il Comitato civico “No Antenna” invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione del 19 luglio per dire no all’antenna radio e per difendere la salute pubblica e il patrimonio paesaggistico di Tropea.

L’antenna radio, ultima parte dell’installazione

«La salute e le bellezze paesaggistiche sono due ricchezze inestimabili che vanno salvaguardate e difese», affermano i portavoce del Comitato. «In questo momento ci troviamo quasi inermi di fronte a un fatto compiuto di soppiatto. Ma non demordiamo nel combattere questa ardua battaglia per noi, per i nostri cari, per i paesi limitrofi e per chi dopo di noi vivrà a Tropea e lungo la Costa degli Dei. La vita oggi è sì tecnologia, ma da sempre è relazione, condivisione e natura».