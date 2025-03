Vibo Valentia nella top ten delle città italiane dove il clima è migliore: la classifica

Vibo Valentia nella top ten delle città italiane dove il clima è migliore. È quanto emerge della quarta edizione dell’Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, che ha preso in considerazione i capiluoghi di provincia con riferimento alle condizioni climatiche che si sono registrate nel 2024. Sarà forse una ben magra consolazione rispetto alle numerose criticità che vedono il capoluogo vibonese spesso in fondo alle classifiche nazionali, ma è comunque un dato positivo da registrare che vede Vibo al 10° posto.

La posizione delle altre calabresi nella classifica

Fanno comunque meglio Reggio Calabria, al 9° posto, e Catanzaro, che si attesta all’ottavo. Sul primo gradino del podio svetta Cagliari, seguita da Napoli al secondo posto e Salerno medaglia di bronzo. In fondo alla classifica nazionale, invece, c’è Cosenza al 105° posto, seguita solo da Bolzano, Vicenza e Brescia che chiude la classifica caratterizzandosi per il clima peggiore d’Italia. Infine, un dignitoso 15° posto per Crotone.

Sono 17 i parametri presi in considerazione e per alcuni di essi Vibo non se la passa affatto bene. Ad esempio, risulta 11° città italiana per eventi estremi, 15° per piogge intense, mentre risulta 6° per soleggiamento. Come dire, almeno abbiamo il sole…