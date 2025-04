Bivona, dipendenti Baker Hughes in campo per ripulire un’area abbandonata e preda del degrado

Nella Giornata mondiale della terra il Comune di Vibo lancia un’iniziativa ambientale in via San Pietro: «Tutti i cittadini sono invitati a partecipare»

Domani, martedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il Comune di Vibo Valentia promuove una nuova iniziativa di tutela ambientale che si svolgerà in via San Pietro, nella frazione di Bivona. La ricorrenza, istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite, è dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla conservazione delle risorse naturali del pianeta.

Un evento che si svolge su impulso della Baker Hughes, i cui dipendenti, per l’occasione, si trasformeranno in volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti. A supportare l’iniziativa ci sarà anche la ditta Muraca, che metterà a disposizione i mezzi e le risorse indispensabili per garantire il corretto svolgimento delle operazioni. L’appuntamento è fissato per le ore 9.00, con punto di ritrovo davanti al centro di raccolta comunale di Bivona. «Tutti i cittadini sono invitati a partecipare» sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.

«Un’occasione di collaborazione e sensibilizzazione per affermare i valori del vivere civile e del rispetto dell’ambiente in un’area, quella di via San Pietro a Bivona, considerata un’area caratterizzata da fenomeni di abbandono e per questo spesso preda del degrado – spiega l’assessore all’Ambiente Marco Miceli -. Il coinvolgimento attivo della cittadinanza deve essere da monito per tutta la popolazione affinché si rifletta su quanto sia fondamentale l’impegno di tutti per poter attuare azioni semplici ma concrete per tutelare l’ambiente e contribuire efficacemente per favorire la transizione ecologica».