L’impatto tra due auto occupate da alcuni ragazzi che sono stati accompagnati dai propri amici in Pronto soccorso. Carabinieri sul posto per i rilievi e gli alcol test

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Tropea, in pieno centro. Intorno alle 23.40, in viale Tondo, due auto si sono scontrate con un impatto particolarmente violento, tanto da provocare l’esplosione degli airbag su entrambe le vetture.

Alla guida dei mezzi c’erano alcuni giovani, successivamente accompagnati in ospedale da amici per essere sottoposti ad accertamenti. Non sarebbe stato necessario, dunque, l’intervento dell’ambulanza sul posto.

Accertamenti dei carabinieri

In viale Tondo sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari hanno proceduto anche con gli alcol test, come previsto in questi casi, per verificare le condizioni dei conducenti al momento dello scontro.

L’episodio si è verificato in una zona centrale della città, in un orario in cui Tropea comincia già a vivere il clima della movida estiva. Con l’avvicinarsi della stagione turistica, infatti, le strade del centro e le aree più frequentate tornano progressivamente a riempirsi di residenti, giovani e turisti, soprattutto nelle ore serali.