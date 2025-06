Con l’estate a Zambrone torna pure la schiumetta: parcheggi carissimi, mare sporco e turisti arrabbiati

Ci risiamo. Alle porte della stagione turistica la schiuma torna a sporcare alcuni tratti di mare tra l’imbarazzo dei residenti e l’indignazione dei primi turisti che già popolano la nota località della Costa degli dei. E chi ieri mattina aveva deciso di andare a Zambrone e probabilmente ha pure dovuto sborsare i soldi del parcheggio (proprio oggi infatti sono state riattivate le strisce blu), ha dovuto fare i conti con il mare sporco come mostrano alcune foto diffuse sui social.

E non è la prima volta che succede. A testimoniarlo è Giovanna che dopo avere trascorso nove giorni a Zambrone è andata via lasciando un messaggio carico di amarezza. «Non c’è stato giorno in cui il mare fosse pulito. E ancora la stagione non è iniziata», dice la donna originaria del Vibonese ma da anni residente al Nord.

«Fa male leggere questi commenti», afferma il capogruppo d’opposizione Mariella Epifanio, «ma fa ancora più male se continuiamo a far finta di niente», spiega, sottolineando come il mare sia un bene di tutti e quindi da preservare, proteggere e tutelare per le future generazioni: «Ho appreso della situazione solo leggendo qualche post, non ho potuto constatare di persona, in questo ultimo periodo, quali sono le reali condizioni del mare– ammette la consigliera – ma se la situazione è quella documentata dalle foto bisogna intervenire al più presto o insieme alla bellezza del nostro mare, si perderanno i sacrifici di chi investe ogni anno nelle proprie strutture ricettive e con esse, la speranza che i nostri giovani, restino in questa terra».