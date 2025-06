Inquinamento, avviato il collettamento del depuratore Silica all’impianto di Porto Salvo per disinnescare la “bomba” Sant’Anna

Il Comune di Vibo Valentia ha dato ufficialmente seguito alla convenzione sottoscritta con il Corap attivando le procedure per il collettamento del depuratore sito in località Silica verso l’impianto consortile di Porto Salvo. Si tratta – si legge in una nota di Palazzo Razza – di «un intervento atteso e strategico, che consentirà di potenziare e razionalizzare il sistema di depurazione delle acque reflue, migliorando sensibilmente le condizioni ambientali e contribuendo alla salvaguardia del territorio». La notizia del collettamento in dirittura d’arrivo era stata già anticipata qualche giorno fa dopo un sopralluogo d’urgenza del primo cittadino Enzo Romeo e dell’assessore Salvatore Monteleone presso l’impianto, a seguito della presenza di chiazze in mare a Bivona nei pressi della foce del torrente Sant’Anna (il depuratore scarica nel corso d’acqua).

Secondo quanto si apprende, il collettamento sarà continuativo e nel depuratore di Porto Salvo finiranno non soltanto il liquami depurati ma anche l’eventuale “troppo pieno” per scongiurare eventuali travasi nel letto del torrente. L’obiettivo, insomma, è mantenere l’alveo completamente asciutto, al netto di eventuali sversamenti abusivi lungo il suo percorso che, in questo modo, dovrebbe essere più facile individuare.

Il provvedimento «segna un importante passo in avanti nella gestione integrata del ciclo delle acque reflue e – prosegue il comunicato – conferma la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere soluzioni concrete per superare le problematiche che si riscontrano periodicamente».

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, commenta: «Con l’attivazione del collettamento tra Silica e l’impianto di Porto Salvo realizziamo un obiettivo concreto a beneficio dell’ambiente e dei cittadini. Con l’assessore Salvatore Monteleone, oggi recatosi sul posto per assistere alle operazioni, abbiamo lavorato per sbloccare un intervento atteso da tempo, e diamo concreta attuazione a quanto previsto nell’accordo. Ringrazio il Corap per la collaborazione istituzionale, il dirigente Andrea Nocita e tutti gli uffici comunali coinvolti per l’impegno profuso».