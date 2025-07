Meteo Vibonese, l’ondata di caldo africano entra nel vivo: punte di 44 °C nelle aree interne

Ci avviamo verso il clou di questa intensa ondata di caldo africano. Nella giornata di oggi infatti sono previste temperature molto roventi: alla quota standard di 1500 m il termometro potrà raggiungere valori fino ai 28-29°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e le pianure, grazie anche ai venti di caduta che si andranno a creare, le temperature si manterranno intorno ai 38°C.

Le aree più colpite però saranno quelle interne e in particolare tra Mileto, Paravati, Soriano, Dasà, Dinami e aree limitrofe: qui infatti il termometro potrà raggiungere addirittura i 44°C ma con un tasso di umidità relativamente molto basso.

Forte calo delle temperature da domenica

Tale ondata ha però le ore contate: a partire dalla giornata di domenica venti di maestrale legati ad aria molto fresca in arrivo dall’Atlantico spazzeranno via la calura apportando un forte calo delle temperature su tutta la Regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro sarà in calo di oltre 10°C e con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure le temperature difficilmente raggiungeranno la soglia dei 30°C con valori diffusi intorno ai 27-28°C.