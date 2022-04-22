Nella cittadina del Vibonese si assiste ad un'altra dimostrazione di incuria da parte di alcuni cittadini: ritrovata dell'immondizia dalla Polizia municipale

Tutelare il proprio ambiente pare essere un concetto ignoto a molti nelle zone del Vibonese: non poche, infatti, sono le aree sommerse da rifiuti in tutta la provincia. Anche a Briatico sembra che qualche cittadino non abbia ben compreso l’importanza di un ambiente pulito, conforme ai principi ecologici e sicuro. Nella località “Potame” del paese, la polizia municipale di Briatico ha rinvenuto molti rifiuti, e non è la prima volta che Briatico è alle prese con l’emergenza spazzatura e discariche a cielo aperto. Una situazione a dir poco agghiacciante, considerato anche che nella provincia di Vibo dai primi di questo mese già si contano i primi turisti. E Briatico, certamente, è una delle mete prescelte. [Continua in basso]

Il Comune è quindi intenzionato a rintracciare l’ennesimo colpevole che, senza alcun rispetto nei confronti dell’ambiente e del paese, ha lasciato rifiuti di ogni tipo (cartoni, recipienti di plastica e quant’altro). L’idea, come racconta l’amministrazione comunale, è quella di una sanzione esemplare. Ciò che dovrebbe essere chiaro, però, a chiunque lascia i rifiuti per strada è che, commettendo questo gesto, si fa del male all’ambiente, che – soprattutto in questo periodo storico – è in seria difficoltà. Perché lasciando la spazzatura in giro, si offendono i cittadini perbene che giornalmente eseguono la raccolta differenziata, gli operatori ecologici che si occupano della pulizia delle strade ed in generale la propria terra. Ogni rifiuto che si lascia incustodito è – senza ombra di dubbio – un’offesa alla Calabria intera.