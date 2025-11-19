È in programma per mercoledì 3 dicembre alle ore 17, alla Green Station Legambiente Ricadi in via Stazione snc a Santa Domenica, la presentazione del rapporto “Ecomafia 2025”, l’annuale dossier con dati e analisi sulla criminalità ambientale in Italia. L’appuntamento, promosso da Legambiente, riunirà rappresentanti dell’associazione, studiosi, magistrati e vertici delle Forze dell’ordine per fare il punto su fenomeni, numeri e tendenze che riguardano reati contro territorio, acque e ciclo dei rifiuti.

La locandina dell'evento

L’introduzione sarà affidata ad Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, mentre tra gli interventi sono previsti quelli di Franco Sargò, presidente del Circolo Legambiente Ricadi e di Antonino Morabito dell’Ufficio nazionale ambiente e legalità. Parteciperanno inoltre Andrea Carni dell’Università degli Studi di Milano, il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone della Direzione marittima di Reggio Calabria, Sebastiano Venneri di Legambiente nazionale e Silvio Greco, ex assessore regionale all’Ambiente.

In agenda anche il contributo del colonnello Giovanni Miscoe, comandante del Comando regionale carabinieri Forestali di Calabria e Sicilia, e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo. Le conclusioni saranno a cura di Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei trent’anni di attività del rapporto “Ecomafia” (1995-2025) e sarà dedicata alla memoria di Natale De Grazia, figura simbolo dell’impegno per la verità e la giustizia ambientale.