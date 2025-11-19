L’evento, che renderà omaggio alla memoria di Natale De Grazia, si terrà il 3 dicembre alla Green Station di Santa Domenica per fare il punto sull’attività dell’associazione nazionale contro
È in programma per mercoledì 3 dicembre alle ore 17, alla Green Station Legambiente Ricadi in via Stazione snc a Santa Domenica, la presentazione del rapporto “Ecomafia 2025”, l’annuale dossier con dati e analisi sulla criminalità ambientale in Italia. L’appuntamento, promosso da Legambiente, riunirà rappresentanti dell’associazione, studiosi, magistrati e vertici delle Forze dell’ordine per fare il punto su fenomeni, numeri e tendenze che riguardano reati contro territorio, acque e ciclo dei rifiuti.
L’introduzione sarà affidata ad Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, mentre tra gli interventi sono previsti quelli di Franco Sargò, presidente del Circolo Legambiente Ricadi e di Antonino Morabito dell’Ufficio nazionale ambiente e legalità. Parteciperanno inoltre Andrea Carni dell’Università degli Studi di Milano, il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone della Direzione marittima di Reggio Calabria, Sebastiano Venneri di Legambiente nazionale e Silvio Greco, ex assessore regionale all’Ambiente.
In agenda anche il contributo del colonnello Giovanni Miscoe, comandante del Comando regionale carabinieri Forestali di Calabria e Sicilia, e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo. Le conclusioni saranno a cura di Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei trent’anni di attività del rapporto “Ecomafia” (1995-2025) e sarà dedicata alla memoria di Natale De Grazia, figura simbolo dell’impegno per la verità e la giustizia ambientale.