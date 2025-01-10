L'assessore all'Ambiente Marco Miceli: «Chiediamo a tutti la massima collaborazione». A dicembre record di differenziata. Da lunedì cambia anche il giorno del vetro, ecco tutte le novità

Da lunedì 13 gennaio entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Vibo Valentia. A darne notizia è l’amministrazione comunale: «Alla luce del nuovo capitolato speciale d’appalto, redatto in occasione del bando per l’affidamento del servizio conclusosi nella primavera 2024, vi saranno alcune semplici ma importanti modifiche nei giorni di raccolta».

«La nuova raccolta – spiega l’assessore all’Ambiente Marco Miceli – prevede il ritiro della frazione indifferenziata non più ogni settimana ma ogni due settimane. Le ottime percentuali di differenziata registrate fin qui sono quindi la conferma che la stragrande maggioranza della cittadinanza vibonese è pronta a fare un ulteriore salto di qualità, incrementando ancor di più i progressi compiuti. Ricordo che la scelta di optare per l’indifferenziato ogni due settimane è maturata sotto la precedente amministrazione, cionondimeno la considero una scelta opportuna che va nell’interesse dell’ambiente ed a vantaggio di tutti, poiché così facendo ci si abitua sempre di più a differenziare correttamente; e questo si tradurrà col tempo anche in minori costi per l’ente e quindi vantaggi economici per il cittadino. Se si differenzia in maniera scrupolosa, l’indifferenziato prodotto da una famiglia tipo sarà assolutamente irrisorio».

La percentuale di differenziata nel mese di dicembre ha toccato la cifra record del 75,23%, portando la media annua del 2024 al 72% circa.

D’ora in avanti, dunque, la raccolta dell’indifferenziato si alternerà, ogni settimana, con quella della carta. A titolo esemplificativo, nella Zona B: un giovedì verrà ritirato l’indifferenziato e il giovedì successivo la carta (nella Zona A il mercoledì). Cambia anche il giorno per il vetro: sia nella Zona A che nella Zona B verrà ritirato il martedì. Viene mantenuta la raccolta degli indumenti usati ogni primo martedì del mese, così come la raccolta dei pannolini ogni giorno.

«Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione, possiamo comprendere – conclude l’assessore Miceli – che in questa fase iniziale i cambiamenti debbano determinare in ognuno una spinta a modificare le proprie abitudini, ma il tutto è fatto nell’interesse dell’ambiente e nell’ottica di un miglioramento del servizio offerto al cittadino. Ricordiamo che restano sempre attivi i Centri di raccolta e che per ogni esigenza ci si può rivolgere al numero verde della ditta Muraca 800820520».