Il Comune di Vibo Valentia sta per dotarsi di un “Piano Comunale Amianto”. Sarà presentato dall’Assessore all’ambiente Vincenzo Bruni nel prossimo consiglio comunale. «L’obiettivo – annuncia l’assessore – è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto di proprietà comunale e di proprietà privata. Ciò – spiega Bruni – al fine di fotografare la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre». La bonifica di tutti gli edifici in cui è presente l’amianto, è stata avviata nel 2010 con l’ordinanza sindacale n. 94 e reiterata nel 2016 con l’ordinanza Sindacale n. 17. I due provvedimenti imponevano a tutti i proprietari d’immobili con coperture in lastre e/o beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, a provvedere ad effettuare il censimento dei suddetti beni, mediante la compilazione delle apposite schede di autonotifica, rese disponibili presso l’Ufficio Ambiente – Servizio Amianto di questo Ente e/o scaricabile dal proprio sito istituzionale.
«Attraverso il nuovo piano comunale amianto – fa sapere l’assessore – si procederà alla nuova mappatura degli edifici privati e pubblici attraverso nuova ordinanza sindacale». Le attività di censimento potranno, inoltre, essere effettuate anche attraverso le segnalazioni via Web da parte dei singoli cittadini, o da parte delle associazioni di volontari e potranno essere effettuate dal sito istituzionale del comune di Vibo Valentia – http://www.comune.vibovalentia.vv.it – sul quale è stato predisposto un’apposita sezione dedicata – Sportello Amianto Nazionale.
Per l’assessore Vincenzo Bruni «la redazione del Piano, è un aspetto significativo per la tutela del patrimonio ambientale che porterà ad una progressiva e definitiva eliminazione delle coperture in cemento amianto e dei restanti manufatti in tempi ragionevoli e secondo una programmazione che tiene conto delle condizioni di rischio potenziale.
Abbiamo avviato un percorso con senso di responsabilità – sottolinea – secondo principi di tutela della salute e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, per la soluzione di una problematica che interessa in vario modo – conclude Bruni – la maggior parte del territorio della città».
