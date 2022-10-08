La scoperta sulla pubblica via ad opera dei carabinieri che hanno inviato apposita comunicazione al Comune per gli adempimenti di competenza

Dovrà procedere allo smaltimento di ben 300 pneumatici C.F., destinatario di un’ordinanza del sindaco di San Calogero a seguito di un accertamento dei carabinieri della locale Stazione. Gli pneumatici sono stati trovati sulla pubblica via in stato di abbandono senza che il responsabile dell’illecito amministrativo si sia preoccupato di effettuare il dovuto smaltimento tramite le ditte preposte. Da qui la comunicazione dei carabinieri al Comune di San Calogero per gli adempimenti di competenza. La rimozione, lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi sono per legge a carico del responsabile della violazione, in solido con il proprietario dell’area.

In caso di inottemperanza all’ordinanza, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio in danno della persona obbligata e al successivo recupero delle somme anticipate per i lavori di rimozione dei 300 penumatici.