Il colpo alle 4.30 messo a segno da più persone con il volto coperto. Le ante d’ingresso dell’esercizio commerciale sono state letteralmente strappate via. Magro il bottino in contanti, ma i ladri hanno rubato anche le costose casse elettroniche

Rapina in piena notte a Tropea, ai danni della farmacia Centrale, in piazza Veneto. Prima dell’alba, alle 4.30 circa, più persone con il volto travisato per non farsi riconoscere nelle immagini catturate dal sistema di sorveglianza a circuito chiuso, hanno divelto la porta di ingresso dell’esercizio commerciale mediante un’utilitaria, una Panda rubata con tutta probabilità poco prima in zona. Dalle prime notizie acquisite dai carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe stata prelevata una cassetta di sicurezza contenente una modica somma di denaro.

Ma i rapinatori hanno portato via anche le costose casse elettroniche presenti sul bancone della farmacia.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Stazione di Tropea, supportato da quello del Nucleo Operativo e Radiomobile