Incidente mortale questa mattina a Nicotera. Intorno alle ore 7, un autobus di linea ha travolto un pedone. Il violento impatto si è verificato lungo la provinciale che collega Nicotera centro con la frazione Marina, in prossimità di una curva.

La vittima è un giovane straniero, che sarebbe morto sul colpo. Si tratterebbe di uno dei migranti ospitati nel centro accoglienza all’hotel Miragolfo. Sotto shock l’autista del bus. La viabilità risulta interrotta lungo la provinciale, il transito delle auto è deviato verso strade secondarie. Sul posto, per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica – ancora incerta – e per regolare la viabilità, ci sono i carabinieri e la Polizia locale. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella del gesto volontario.