Aveva 76 anni ed era un ex dirigente negli istituti di credito. Gentiluomo apprezzato da tutti, era impegnato nelle attività caritative del Sovrano Militare Ordine di Malta. I funerali saranno celebrati lunedì 9 a Roma nella chiesa di Santa Teresa

Ha suscitato forte emozione in Vibo Valentia, Briatico e dintorni, la notizia

dell’improvviso e immaturo decesso, a Roma, di Franco Castagna. I devastanti

effetti di una intervenuta e grave complicazione polmonare non gli hanno dato

scampo, stroncandogli la vita. Aveva accanto a se la moglie la Marchesa

Donatella Bisogni ed i figli Fabrizia e Carlo Andrea. Settantasei anni, ex Dirigente

negli Istituti di Credito. Soffriva per una malattia che lo aveva costretto a condurre,

negli ultimi tempi, una vita prudente ed accorta. Persona brillante e nel pieno segno

della umiltà e condivisione con chi aveva la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Non

disdegnava, nella stagione estiva, di godersi il profumo e l’ebbrezza di Briatico, che

ha ospitato una delle più antiche ed aristocratiche famiglie calabresi, quella del Marchese Renato Bisogni, nobile casata originaria di Brescia, sposato con la

Marchesa Giovanna Albani di Cropani. Franco Castagna amava anche Vibo Valentia

e Pizzo. Gentleman, dinamico, pronto a sprizzare il suo bel sorriso, era in possesso di un modo di essere apprezzato da tutti. Giovane studente, proveniente da Messina, ha frequentato alla fine degli anni ’60, il Liceo Scientifico di Vibo Valentia. “Era un giovane brillante, dotato di forte talento, disponibile al dialogo con tutti – dicono i

compagni di classe – ma anche ricco di fascino”. Era nipote di Giuseppe Grasso, sindaco socialista di quei tempi. Franco Castagna, prima di spegnersi, ha potuto godersi, con l’inseparabile Donatella, la crescita e sistemazione dei figli che nella sofferenza non lo hanno mollato un sol momento. Lascia in eredità la sua signorilità, compostezza, bontà d’animo e altruismo e porta con se i ricordi di una vita fatta di continue iniziative offerte al mondo che soffre. Accadeva attraverso il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolar modo assieme ai suoceri Renato e Giovanna Bisogni Albani, alla cara moglie Donatella, Dama dell’Ordine di Malta come la sorella Marchesa Simonetta e la nipote Giacinta e Renato Taccone di Sitizano, Cavaliere di Onore e Devozione. Il Commissario della Delegazione dello Smom di Tropea, Marchese Antonio Ramirez, il Cappellano Conventuale del Capitolo del Gran Priorato di Napoli e Sicilia, Frà Ignazio Toraldo di Francia, le Dame e i Cavalieri tutti sono affettuosamente vicini alle famiglie Castagna, Bisogni Albani e Taccone di Sitizano. I funerali di Franco Castagna verranno celebrati lunedì 9, a Roma, nella Chiesa di Santa Teresa, in via Paisiello.