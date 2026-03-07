L’impatto è avvenuto questa mattina all’ingresso nord della città, nei pressi del distributore Vibo Oil. Feriti il conducente della macchina e un infermiere. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi

Incidente stradale questa mattina a Vibo Valentia lungo la Strada statale 606, all’ingresso nord della città, nei pressi del distributore di carburante Vibo Oil.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una vettura e un’ambulanza. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente dell’auto e un infermiere che si trovava a bordo del mezzo di soccorso.

L’ambulanza, guidata dall’autista Marco Moretti, stava trasportando un paziente al momento dell’incidente. Dopo lo scontro il paziente è stato comunque trasferito in ospedale con un altro mezzo di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista si stava immettendo nell’area del distributore quando sopraggiungeva l’ambulanza in transito sulla statale. Nell’urto è rimasto ferito anche l’infermiere Ferdinando Guberti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e gli agenti della polizia municipale di Vibo Valentia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona