L’Anas è intervenuta lungo la Trasversale delle Serre liberando un Tir rimasto bloccato. Neve prevista anche per domani a partire dai 500-600 metri

Mezzi spazzaneve dell’Anas in azione lungo le strade delle Serre vibonesi dove nelle ultime ore si sono verificate abbondanti precipitazioni nevose. In particolare l’intervento degli operatori si è reso necessario tra Serra San Bruno e Mongiana, lungo la Ss 713 Trasversale delle Serre e a Monte Pecoraro, ad oltre mille metri d’altezza. L’intervento ha consentito di liberare dalla neve ampi tratti di carreggiata e a permettere ad un Tir rimasto bloccato di riprendere la sua marcia.



Precipitazioni che, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire anche domani con neve sui rilievi. Copertura nuvolosa in rapida intensificazione mattutina con precipitazioni anche a carattere di rovescio, che si presenteranno dalla tarda mattinata, interessando il settore tirrenico e saranno più decise su quello calabrese e siciliano; nevicate dal pomeriggio sulle zone montuose di bassa Campania, Basilicata occidentale e Calabria a partire da 500-600 metri.