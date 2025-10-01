L'inizio della settimana è stato caratterizzato da tempo variabile su tutto il territorio Vibonese con cieli localmente nuvolosi e qualche piovasco qua e là sulle aree costiere. Ecco però che la situazione sta per cambiare: una massa d'aria fredda di matrice russa raggiungerà la regione apportando maltempo localmente intenso tra la tarda mattina di mercoledì e la mattinata di giovedì a causa della formazione di un vortice di bassa pressione sui mari italiani. Successivamente l'aria fredda scivolerà sulla Calabria apportando un generale e netto calo delle temperature mantenendosi al di sotto della media stagionale anche di 10°C.

Allerta: piogge e temporali sul territorio

Per la giornata odierna ci aspettiamo dunque una mattinata variabile su tutto il territorio con cieli poco o parzialmente nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. A partire dal primo pomeriggio piogge e temporali inizieranno a raggiungere le aree tirreniche costiere per poi espandersi anche su quelle interne e montuose con precipitazioni che persisteranno anche durante le ore serali e notturne alternate comunque a schiarite.

Le temperature in questo frangente sono previste stazionarie ma dalla nottata ecco che l'incursione di aria fredda farà iniziare il declino termico con il termometro in deciso e rapido calo.