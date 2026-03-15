Il ciclone Jolina ha raggiunto l'Italia. Nelle prossime esso continuerà la sua discesa verso Sud richiamando aria molto umida e instabile dai quadranti meridionali.

Per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, ci attendiamo una giornata prettamente instabile su tutta la regione ma in particolare sulle aree Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove sono previsti temporali di forte intensità e possibili nubifragi. Accumuli molto abbondanti sono previste anche nelle relative aree interne e montuose dove si potranno superare i 100 mm specie tra Catanzarese e Crotonese. Precipitazioni moderate invece interesseranno il resto della Regione ma con possibili piogge localmente intense specie su Lametino e Cosentino.

Inoltre sono previste forti raffiche di vento dai quadranti sud-orientali con valori che potranno superare i 70-80 km/h con conseguente aumento generale del moto ondoso marino.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione per l'intera Regione.