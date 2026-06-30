Le infiltrazioni di aria fresca in quota continuano a caratterizzare i pomeriggi sulla Calabria.

Dopo una brevissima pausa nel weekend, ecco che durante le ore pomeridiane la formazione di nubi interessano le aree montuose con conseguenti temporali localmente anche intensi.

Ciò si replicherà anche nella giornata di domani quando dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso del pomeriggio temporali interesseranno la Sila, il Pollino, le Serre e l’Aspromonte con sconfinamenti che raggiungeranno anche le coste specie tirreniche tra Cosentino, Catanzarese e Vibonese. Il tutto accompagnato ancora da temperature localmente elevate ma senza eccessi con caldo moderato ovunque.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale Multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su parte della Calabria.