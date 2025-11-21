L’aria artica che sta lentamente inglobando la Calabria farà scendere ulteriormente le temperature. La dama bianca potrebbe far visita a tutta l’area delle Serre

Come anticipato negli scorsi articoli, il Vibonese e il resto della Calabria stanno per essere interessate da una breve fase pienamente invernale. Questo sarà causato dall'arrivo di aria fredda di matrice artica pilotata da una perturbazione che apporterà piogge ma soprattutto nevicate anche sui monti delle Serre.

Già dalla prossima nottata l'aria fredda inizierà ad affluire sulla Calabria con le prime precipitazioni nevose solo sulle vette della Sila e del Pollino a circa 1700m di quota; nella giornata di domani però, a partire già dalla mattinata, l'aria fredda avrà inglobato l'intera Regione con quota neve in netto calo a partire dai 1000-1100m; il clou del maltempo nevoso sarà però tra la mattinata e il pomeriggio di domenica dove la neve farà capolinea anche sui monti delle Serre: qui infatti la quota neve si aggirerà intorno ai 1200-1300 m e interesserà aree come Mongiana, Fabrizia, l'intera area delle Serre vibonesi, Contrada Tre Ponticelli, Monte San Nicola e aree limitrofe.