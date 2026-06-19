Da oggi e nei prossimi giorni previsto un generale aumento delle temperature. Nel Cosentino attesi valori fino a 38 gradi mentre nella provincia di Vibo non si dovrebbe andare oltre i 31
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Come da previsione l'anticiclone inizia a rinforzarsi anche sulla nostra Regione. Già da oggi e nei prossimi giorni le temperature sono previste in generale aumento con qualche picco previsto fino ai 38°C specie nelle aree interne del Cosentino.
Intanto ecco alcuni valori termici registrati nella giornata di oggi dalle stazioni meteorologiche aggiornate alle ore 15.45:
Provincia di Cosenza
- Torano Scalo: 36.1°C
- Castrovillari: 35.6°C
- Bisignano: 35.3°C
- Camerata: 35.1°C
- Zumpano: 34.9°C
- Rende: 34.4°C
Provincia di Reggio Calabria
- Platì: 34.9°C
- Bova: 34.7°C
- Bovalino: 34.2°C
- Gioiosa: 34.1°C
- Pietrastorta: 33.1°C
- Antonimina: 32.4°C
Provincia di Catanzaro
- Soverato: 34.6°C
- Botricello: 34.5°C
- Calabricata: 34.2°C
- Roccelletta di Borgia: 33.6°C
- Martirano: 30.4°C
- Catanzaro: 30°C
- Corbino: 28.9°C
Provincia di Vibo Valentia
- Mileto: 31.7°C
- Arena: 30.3°C
- Zungri: 29°C
- Fabrizia: 28.7°C
- Joppolo: 28.7°C