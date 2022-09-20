Il bollettino della Protezione civile della Calabria mette in guardia soprattutto nell'area centro-meridionale della regione

A pochissimi giorni dall’equinozio che ci traghetterà in autunno, si abbassano le temperature e arriva il fresco. Ma non solo, nei prossimi giorni sono attese anche piogge e possibili temporali. Con il bollettino meteo diffuso quest’oggi, il dipartimento di Protezione civile della Calabria ha diramato l’allerta gialla per la giornata di domani.

L’allerta riguarda in particolare l’area centro-meridionale della regione e dunque anche il Vibonese. «Sono possibili – si legge nel bollettino della Protezione civile calabrese – fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili, in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Per quanto riguarda le temperature, subiranno una consistente flessione. Sulle cime più alte scenderanno anche di 6-7 gradi. In pianura e sulle coste non si arriverà a superare valori di 22-23 gradi.