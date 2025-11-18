Dopo che l’alta pressione ha caratterizzato un’intera settimana con clima mite e tempo stabile su tutto il Vibonese, ecco che assisteremo ad un cambio di circolazione. Questo sarà causato dall’arrivo di diverse perturbazioni che faranno arretrare l’alta pressione verso sud e apportando piogge, temporali e un generale calo delle temperature specie dal fine settimana.

Martedì con piogge sparse

Intanto durante la giornata odierna assisteremo ad un generale peggioramento del tempo su tutto il territorio grazie all’arrivo di una perturbazione da sudovest: già dal mattino sono attese piogge specie sui settori tirrenici e interni con possibili sconfinamenti fin verso le aree montuose.

Nel pomeriggio le precipitazioni si espanderanno e insisteranno sempre sulle aree costiere e interne. Situazione molto simile l’avremo anche durante la serata/nottata con condizioni meteorologiche molto variabili e precipitazioni che interesseranno ancora le aree tirreniche e interne.

Le temperature non subiranno particolari variazioni e i venti continueranno a soffiare moderatamente dai quadranti sudoccidentali.