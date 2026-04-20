L'anticiclone subtropicale resiste e tra la giornata di oggi e soprattutto quella di domani raggiungerà il suo picco. Aria più calda da Sud infatti raggiungerà la regione apportando un generale aumento delle temperature con valori che localmente sembreranno più di fine giugno che di metà aprile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste temperature alla quota di 1500 m di circa 10-12°C, cioè circa 6°C oltre le medie del periodo e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure, specie joniche, il termometro potrà raggiungere valori fino ai 25-26°C.

Valori oltre le medie stagionali si registreranno anche lungo le aree tirreniche della regione, dove il termometro potrà raggiungere temperature di circa 22-23°C. Più elevati invece saranno i valori previsti nelle aree più interne, specie del Cosentino e tra Vibonese e Reggino, con picchi che potranno raggiungere i 28-29°C. Il tutto sarà accompagnato da bel tempo su tutta la Calabria e da cieli che si manterranno soleggiati o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento nelle aree montuose durante le ore pomeridiane ma senza comunque rischio di precipitazioni.

Nuovo calo delle temperature e piogge

Questo però durerà poco: a partire dalla giornata di giovedì 23 aprile aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Calabria apportando un generale calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti il calo termico sarà di oltre 5-7°C e ciò vorrà dire che il termometro scenderà al di sotto delle medie stagionali di qualche grado con valori che lungo le coste e pianure si manterranno intorno ai 16-18°C con qualche punta fino ai 20-21°C.

Ad accompagnare ciò sarà anche una perturbazione che porterà piogge sparse e locali temporali sempre nella giornata di giovedì, a partire dall'alta Calabria per poi espandersi sul resto della regione.

Per i dettagli previsionali non resta che continuare a seguirci.