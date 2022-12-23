Il raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato dall’ingegnere Antonio D’Arrigo, ha consegnato al Comune di Vibo Valentia il report di monitoraggio post operam sulla barriera soffolta realizzata dinanzi alla piazza Capannina a Vibo Marina, che tiene conto anche delle recenti mareggiate del 22 e 23 novembre scorsi e dal quale «emerge in maniera chiara l’efficacia dell’opera». A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici al Comune di Vibo Valentia Giovanni Russo, che con l’occasione ricorda come a breve, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, inizieranno anche i lavori di allungamento della stessa barriera, sia sul lato destro che sinistro: «Si tratta di un’opera di grande importanza per la sicurezza del tratto costiero in questione», rimarca l’amministratore, che aggiunge: «A differenza di quanto letto in qualche articolo di stampa, dal report firmato dal professor D’Arrigo si evince come la presenza della barriera sia stata determinante nel limitare i danni della mareggiata, mentre la violenza del mare sull’abitato di Vibo Marina si è palesata in maniera evidente nei tratti privi di barriera». [Continua in basso]

In merito alla tenuta della barriera stessa, l’assessore Russo ricorda le conclusioni del report nelle quali si legge: «Dal monitoraggio la barriera risulta integra nonostante le forti mareggiate che si sono abbattute lungo la costa negli ultimi due anni; confrontando lo stato di mare e i danni subiti dal lungomare, si nota chiaramente che la barriera, per tutta la sua lunghezza, ha assolto il proprio compito proteggendo il muro. Infatti i danni sono localizzati laddove non vi è alcuna opera di protezione a largo». A gennaio, e non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, verranno quindi avviati gli interventi per il prolungamento della barriera a protezione dell’abitato, «come da indirizzo dell’amministrazione comunale», conclude l’assessore.

