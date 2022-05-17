Dopo la segnalazione sul torrente Sant'Anna, il segretario provinciale del sindacato denuncia la situazione in cui versano le strade e il lungomare della frazione di Vibo

Erbacce lungo le principali vie, davanti alle abitazioni, sui marciapiedi e tra le panchine pubbliche. È così che si presenta Bivona alla vigilia dell'estate. Non solo, dunque, il torrente Sant'Anna inquinato che continua a sversare in mare, ma anche una situazione di vero e proprio degrado lungo le strade. A denunciare ed intervenire sulla questione è il segretario provinciale di Confasila, Giovanni Patania: «Nonostante le mie continue segnalazioni, le ultime del 15 e 22 marzo, la frazione Bivona continua a versare, sia per il sottoscritto che per i cittadini, indubbiamente in uno stato indecoroso e di abbandono totale, sia per l'assessore Bruni che per il Dec Russo, visto la loro continua inerzia e assenza». Nella giornata di domenica, riferisce Patania, «Bivona era piena di persone, sul lungomare sembrava piena estate, peccato che le persone dovevano condividere sia le panchine che i marciapiedi con i fiori stagionali (erbaccia e rifiuti)».

«La società preposta Ecocar – aggiunge il segretario provinciale del sindacato – pochi giorni fa ha eseguito un intervento con un escavatore su via del Pescatore, peccato che ha dimenticato di spazzare da un lato e di decespugliare dall’altro. Per non parlare di via Sant’Anna, via Roma e Traverse, dove ha pensato bene di spruzzare il diserbante prima ancora di tagliare l’erba con gran bel risultato insomma un gran bel vedere, da verde al marrone, una vergogna inaudita».