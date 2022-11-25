Le ordinanze interessano il lungomare e località S.Irene dove si registrano cedimenti strutturali ai moli

Due ordinanze contingibili e urgenti sono state firmate dal sindaco di Briatico, Lidio Vallone, a seguito dell’ondata di maltempo. Con la prima viene interdetto l’accesso e il transito ai moli ubicati in località Marina di Briatico ed a S.Irene. Con la seconda viene interdetto l’accesso alle gradinate che portano in spiaggia a Briatico lungo tutto il lungomare, nel tratto da località Mulino della Rocchetta alla gradinata nei pressi del Conad. Sia la zona Marina di Briatico che località S. Irene sono interessati da fenomeni di erosione e cedimenti strutturali dovuti al recente maltempo. In particolare, i moli hanno registrato il cedimento strutturale di entrambi i tratti, nonché il cedimento dei massi di protezione ad essi vicini. Ai fini della sicurezza e della navigazione, così come anche per la salvaguardia della tutela della pubblica incolumità, si è quindi resa necessaria l’interdizione alla circolazione sia pedonale che veicolare lungo i moli in corrispondenza delle aree pericolose. Le due ordinanze sono state trasmesse all’ufficio tecnico comunale, alla Prefettura di Vibo Valentia ed alla Stazione dei carabinieri di Briatico.

