Successo per la passeggiata ecologica promossa dal dinamico sodalizio. L’iniziativa ha permesso di ripulire il tratto più caratteristico del centro costiero, il lungomare

Un modo per dimostrare l’attaccamento al proprio paese e lanciare un messaggio di sensibilizzazione sul tema del rispetto ambientale. Con questo spirito la Pro loco di Briatico ha promosso una passeggiata ecologica. L’iniziativa, sostenuta da un nutrito gruppo di partecipanti, ha permesso di ripulire il tratto più caratteristico del centro costiero, il lungomare. Partendo dal piazzale Cocca ed arrivando fino al piazzale della Torretta, grazie anche alla partecipazione dell’Amministrazione comunale e di alcuni volontari si è provveduto alla raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati abbandonati da ignoti e nemici dell’ambiente. [Continua in basso]

I promotori dell’iniziativa, soddisfatti per il buon esito, hanno inteso ringraziare quanti hanno aderito alla passeggiata: «Con questa iniziativa – affermano – puntiamo a sensibilizzare la cittadinanza sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti». In più, in vista dell’arrivo dell’estate, la dinamica Pro loco briaticese comunica di aver inserito in agenda altre iniziative di sensibilizzazione: «Piccoli passi che, insieme al Comune di Briatico e a tutte le Associazioni presenti sul territorio, permetteranno finalmente la valorizzazione di uno dei paesi più belli della Costa degli dei», chiosano.