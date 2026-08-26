La Calabria si prepara a vivere una nuova e intensa ondata di caldo, con temperature che tra giovedì e venerdì potranno raggiungere e superare i 40 gradi. Il ritorno dell’anticiclone di matrice nord africana porterà infatti la colonnina di mercurio fino a 8-10°C oltre le medie stagionali in alcune regioni del Centro-Sud.

La giornata più difficile sarà venerdì 28 agosto, quando Cosenza e Reggio Calabria raggiungeranno i 41°C, tra le temperature più alte previste in Italia. Già giovedì 27 il caldo si farà sentire con particolare intensità nella regione, con 39°C previsti sia a Cosenza che a Reggio Calabria.

È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l'Emilia Romagna», commenta.

La rimonta africana partirà con la Sicilia: mercoledì la città più calda sarà Caltanissetta con 40°C, seguita da Oristano (39°C) e dai 37°C diffusi tra Agrigento, Enna e Ragusa.

Giovedì Caltanissetta salirà a 41°C e Oristano a 40°C, mentre, come detto, in Calabria la colonnina di mercurio segnerà 39°C a Cosenza e Reggio Calabria. Non andrà meglio nelle zone interne collinari, tanto che a Isernia sono previsti 38°C nonostante i suoi 400 metri di quota.

Venerdì sarà la giornata peggiore. Foggia toccherà i 42°C, mentre Cosenza e Reggio Calabria arriveranno a 41°C, insieme a Benevento, Cagliari, Caltanissetta e Nuoro. Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C. Il caldo investirà anche l'Emilia Romagna con tanta afa sulle coste e caldo torrido nell'interno, anche a causa di venti moderati di Garbino.

La situazione inizierà a migliorare nel weekend, ma la Calabria e il resto del Mezzogiorno dovranno attendere più a lungo. «Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud - annuncia Tedici - e domenica si tornerà a respirare nelle regioni centro-settentrionali. Al meridione, invece, sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all'inizio di settembre».

Nel dettaglio: mercoledì 26, al Nord soleggiato, con nubi sparse in Liguria; al Centro soleggiato e più caldo; al Sud soleggiato e più caldo. Giovedì 27, al Nord soleggiato con qualche addensamento sulle Alpi; al Centro soleggiato e molto caldo; al Sud sole e caldo in sensibile aumento. Venerdì 28, al Nord soleggiato e caldo, con temporali forti su Alpi e Prealpi; al Centro soleggiato e caldo intenso; al Sud soleggiato e molto caldo.

La tendenza indica dunque un super anticiclone subtropicale al Centro-Sud, con punte oltre i 40-41°C.