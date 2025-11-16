L’alta pressione continua a dominare il Mediterraneo portando clima stabile e temperature insolitamente miti. Dalla prossima settimana possibile cambio di scenario con piogge, aria più fredda e primi fiocchi di neve in montagna

La settimana che sta per giungere al termine è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche tutt'altro che autunnali. Un'area di alta pressione infatti sta interessando da diversi giorni il Mediterraneo e la Calabria apportando tempo stabile e clima mite durante le ore diurne, mentre nelle ore notturne le temperature si mantengono localmente fredde a causa dell'inversione termica che si crea. Tale area però subirà un ulteriore rinforzo tra domenica e lunedì quando avremo picchi di temperature oltre i 20°C su gran parte della Regione: in particolare lungo le coste Joniche sono previsti fino ai 22-23°C. Picchi fino ai 25°C potranno essere registrati nelle aree interne del Cosentino e del Vibonese; di conseguenza anche le temperature minime saranno in generale aumento rispetto agli ultimi giorni.

Piogge, freddo e primi fiocchi di neve in arrivo

Il bel tempo ha le ore contate. Un possibile cambiamento è atteso durante la prossima settimana. Una nuova perturbazione raggiungerà infatti la nostra Regione apportando piogge e locali temporali diffusi accompagnati da aria più fredda da Nord che causerà un generale calo delle temperature con possibili primi fiocchi di neve sulle alture dei monti principali.