Nel Cosentino si sfiorano i 40°C, mentre lungo le coste l'umidità raggiunge il 90% nelle ore notturne. Nel weekend temperature stabili e possibili temporali pomeridiani nelle zone montane
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Immagine di repertorio (Pixabay)
L’anticiclone africano continua ad interessare la Calabria. Da diversi giorni ormai le temperature si mantengono intorno ai 22°C alla quota di 1500m e ciò significa che sulle coste e pianure il termometro oscilla tra i 30 e i 33°C con qualche picco fino ai 35-36°C lungo le aree costiere del settore Jonico. Temperature più elevate si registrano invece nelle aree più interne come di consueto con queste configurazioni, e in particolare nel Cosentino dove il termometro raggiunge localmente i 39-40°C.
Ad accentuare il caldo però è l’alto tasso di umidità: specie lungo le coste infatti si hanno percentuali molto elevate che raggiungono di giorno il 40% ma il picco più elevato si raggiunge durante le ore notturne quando la percentuale sale fino al 90% su tutto il settore Tirrenico, Istmo Catanzarese e coste Joniche catanzaresi.
Meteo weekend
Durante il weekend la situazione resterà immutata con le temperature che rimarranno praticamente invariate su tutta la Regione e con clima dunque caldo e afoso.
Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche avremo tempo stabile durante le ore mattutine e serali: da segnalare però un possibile peggioramento nelle ore pomeridiane specie sui rilievi montuosi con lo sviluppo di temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.