La forte ondata di caldo avrà inizio nella giornata di oggi. Aria molto calda da Sud, infatti, raggiungerà la Calabria, apportando un generale aumento delle temperature, con il picco che si raggiungerà nel weekend, quando sono previsti valori fino a 44-45 °C nelle aree interne. Ecco, nel dettaglio, la prima giornata rovente.

Provincia di Vibo Valentia

Scendendo verso la bassa Calabria, troviamo un territorio vibonese alle prese con il caldo intenso, specie nelle aree interne. Qui il termometro potrà sfiorare i 40 °C, in particolare nella zona di Sant’Angelo di Gerocarne e San Giovanni, mentre valori di 37-38 °C saranno diffusi su Mileto, Paravati, Dasà, Soriano, Dinami e nelle aree limitrofe. Meno elevate, invece, saranno le temperature lungo le coste, con valori di 33-34 °C a Tropea, Zambrone e Pizzo e lungo tutto il litorale, ma con l’afa in deciso aumento ovunque.