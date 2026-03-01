C’è primavera e primavera e marzo le rappresenta entrambe, degnamente. Se secondo il meteo siamo da oggi nella stagione primaverile, dal punto di vista astronomico invece la stagione inizierà nella terza decade del mese, più precisamente con l’avvento dell’equinozio di primavera.

Le stagioni astronomiche si basano sulla posizione della Terra durante il suo moto di rivoluzione attorno al Sole. Le diverse stagioni iniziano e finiscono nel momento esatto in cui si verificano gli equinozi e i solstizi.

Le quattro stagioni meteorologiche, invece, si basano su statistiche climatiche.

La primavera meteorologica inizia dunque oggi, 1° marzo, e termina il 31 maggio. Suddividendo l’anno in quattro stagioni di tre mesi ciascuna, gli scienziati e i meteorologi possono organizzare meglio le informazioni climatiche, facilitando lo studio delle tendenze stagionali e la comparazione tra i diversi anni.