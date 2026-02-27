Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato per garantire legalità e sicurezza nel territorio provinciale. Nella serata di ieri una vasta operazione di controllo ha interessato la città di Vibo Valentia e diversi centri della provincia, tra cui Mileto e San Calogero.

L’attività, coordinata dalla Questura di Vibo Valentia, ha visto in campo personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, equipaggi del reparto prevenzione crimine Calabria centrale e una pattuglia della Sezione polizia stradale di Vibo Valentia. Nel corso dell’operazione sono state identificate 194 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, e controllati 112 veicoli.

Nel dettaglio, gli operatori hanno attuato un pattugliamento costante con posti di controllo distribuiti nelle aree ritenute più sensibili. Sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada e più persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro, nell’ambito delle verifiche mirate al contrasto della guida in stato di alterazione.

L’operazione, disposta dal questore di Vibo Valentia, si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è contrastare fenomeni di illegalità diffusa, dallo spaccio di sostanze stupefacenti all’abuso di alcol, oltre a intervenire su tutte quelle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale.

Attraverso controlli mirati e una presenza visibile nei centri urbani e nelle aree periferiche, la Polizia di Stato punta a mantenere elevato il livello di sicurezza generale nella provincia, con servizi che proseguiranno anche nei prossimi giorni.