Ad annunciare l'avvio del cantiere che ha determinato la chiusura della strada il consigliere provinciale Francesco Artusa che rassicura :«Saremo celeri»

«Partono i lavori sulla Strada Provinciale 82 a Cessaniti. Espletate le procedure d’appalto e tutti gli iter burocratici, finalmente possono partire i lavori di messa in sicurezza del costone franato». Lo annuncia in una nota Francesco Artusa, consigliere provinciale di Vibo Valentia. «La SP 82 è stata chiusa al transito ieri 5 novembre e lo sarà fino alla fine dei lavori, che saranno veloci. Ci scusiamo per il disagio – conclude Artusa – ma è necessario per poter permettere alla ditta di operare in sicurezza». L’importante arteria che collega la Ss18 ai comuni di Cessaniti e Briatico è parzialmente franata nel 2020. Da allora la strada si percorre a senso alternato. Per denunciare la situazione di pericolo e richiamare l’attenzione delle autorità preposte, qualche settimana fa un gruppo di genitori ha organizzato un sit-in pacifico.

Alla protesta si era unito anche il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano che in quella occasione aveva annunciato l’imminente avvio dei lavori partiti ieri.