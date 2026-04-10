L'anticiclone subtropicale raggiungerà il suo picco nel weekend. Aria più calda e umida dai quadranti meridionali risalirà verso la Calabria apportando un generale aumento delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori intorno ai 10-12°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si raggiungeranno temperature di 22-23°C ma con picchi che potranno addirittura raggiungere i 26-28°C nelle aree più interne del Cosentino, Crotonese e tra Vibonese e Reggino.

L'aria calda in arrivo porterà con sé anche tanta sabbia desertica: le forti correnti sciroccali infatti favoriranno il trasporto di tanto pulviscolo sahariano su tutto il territorio regionale che renderanno i cieli lattiginosi e giallognoli con possibili piogge sporche specie tra domenica e lunedì.