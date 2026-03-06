La città ha spostato la campagna nazionale di Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e alla sostenibilità. L’assessore: «Vibo ha dato prova di essere comunità»

Vibo Valentia ha vissuto giorni intensi e simbolici in occasione di “M’Illumino di meno”, la campagna nazionale di Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e alla sostenibilità. L’assessorato all’Ambiente ha guidato una serie di iniziative che, tra il 16, il 19, il 22, il 27 e il 28 febbraio, hanno trasformato la città in un racconto collettivo fatto di gesti semplici ma profondi, capaci di unire istituzioni, scuole, famiglie e attività commerciali.

Il primo segnale è arrivato con lo spegnimento delle luci del Municipio, del Castello Normanno-Svevo, del Teatro e di piazza Luigi Razza. Un gesto simbolico, ma potente, che ha ricordato a tutti quanto sia importante ridurre i consumi. A fare da contrappunto, la città si è illuminata in modo diverso: quello caldo e intimo delle candele accese nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, proponendo menù a chilometro zero e serate dedicate alla filiera corta e alla convivialità sostenibile.

La partecipazione è proseguita con la passeggiata ecologica organizzata insieme alla Croce Rossa Italiana nel Parco Urbano, un momento di condivisione all’aria aperta che ha riportato l’attenzione sul valore degli spazi verdi. Grande entusiasmo anche per il concerto acustico realizzato dagli studenti della scuola Garibaldi-Don Bosco: niente amplificazioni, solo voci e strumenti, per ricordare che la musica può essere potente anche quando sceglie la via della leggerezza e del rispetto dell’ambiente. Nello stesso spirito si è svolto lo swap party, che ha coinvolto i bambini della scuola nello scambio di abiti e oggetti, promuovendo il riuso e contrastando lo spreco.

Il percorso si è concluso il 28 febbraio con un laboratorio green dedicato ai più piccoli, ancora una volta in collaborazione con la Croce Rossa. Tra giochi, attività educative e momenti di scoperta, i bambini hanno potuto avvicinarsi ai temi del riciclo e della cura del pianeta. Insieme alla scuola Don Bosco–Garibaldi, poi, sono stati messi a dimora due mandorli in fiore: un gesto semplice ma ricco di significato, simbolo di rinascita, di futuro e di un impegno che cresce nel tempo.

«La partecipazione è stata straordinaria - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Marco Miceli - e dimostra quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi della sostenibilità. Ringrazio le scuole, i ristoratori e tutti i cittadini, che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione di M’Illumino di Meno. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere alla Croce rossa, che è stata determinante per la buona riuscita di tutti gli eventi cui ha partecipato. Vibo Valentia ha dato prova di essere una città attenta, responsabile e pronta a fare la propria parte. Continueremo a lavorare per costruire un territorio sempre più sostenibile e consapevole».