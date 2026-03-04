Sul posto il personale militare della Capitaneria di porto di Vibo e dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo. La droga era suddivisa in panetti

Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione pervenuta da due cittadini di un pacco anomalo sulla spiaggia del litorale di Curinga (Catanzaro), personale militare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo ha rinvenuto un pacco ben sigillato, all’interno del quale è stata ritrovata la presenza di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa in panetti. Con il supporto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, la sostanza è stata testata e qualificata come hashish, nonché quantificata in circa 62 kg. Informata la competente Procura di Lamezia Terme, il personale intervenuto ha proceduto quindi al sequestro della partita di droga.