Momenti di paura per Vincenzo Gallisto, ristoratore di Tropea, attualmente bloccato a Dubai dopo l’attacco iraniano che ha coinvolto l’aeroporto della città. L'imprenditore - noto anche per essere stato il protagonista con il suo locale di una puntata della trasmissione dello chef Antonino Cannavacciuolo “Cucine da incubo” – era in viaggio di rientro dalla Thailandia, dove aveva partecipato a un corso di alta formazione culinaria, quando ha fatto scalo negli Emirati Arabi Uniti. L’attacco allo scalo ha comportato la sospensione dei voli, compreso quello che avrebbe dovuto riportarlo in Italia, nella sua Tropea.

«Ieri ce la siamo vista brutta», ha raccontato in un video pubblicato sui social. «Sono stato sveglio tutta la notte, vestito, con i miei effetti personali pronto a scappare via per qualche eventuale evacuazione».

Il ristoratore ha spiegato: «Non ci fanno uscire, andare in giro. Stiamo aspettando perché è stato attaccato l’aeroporto di Dubai e il volo con cui dovevo rientrare in Italia è stato bloccato».

Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione sembrerebbe essersi parzialmente stabilizzata. «Oggi pare che sia un po’ più tranquilla», ha aggiunto, invitando alla calma gli italiani che si trovano negli Emirati. «Fatevi coraggio, non vi fate prendere dal panico e dall’ansia. L’importante è che stiamo bene».

Gallisto ha infine rassicurato familiari e amici in Calabria: «Non state in pensiero, al momento stiamo bene. Speriamo che tutto torni presto alla normalità».