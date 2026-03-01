L’allarme è scattato intorno alle 15:30. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala, circoscrivendo il rogo e mettendo in sicurezza la zona. Nessun ferito, i danni sono stati contenuti agli arredi

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti in via J. Palach, per un incendio divampato in un appartamento.

Dalla Sala operativa spiegano che «alle ore 15:30 è pervenuta, tramite il numero unico di emergenza 112, una richiesta di intervento» per un rogo in un’abitazione «situata al terzo piano di un edificio». La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente: sul posto sono state inviate una squadra operativa e l’autoscala che hanno provveduto ad attaccare l’incendio da una delle finestre della cucina».

Le operazioni si sono svolte tra la preoccupazione dei residenti. «Durante le fasi dell’intervento, gli occupanti dello stabile sono stati evacuati a scopo precauzionale», viene riferito, mentre i vigili del fuoco lavoravano per circoscrivere le fiamme ed evitare che potessero propagarsi.

L’intervento è stato rapido. «Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere le fiamme in breve tempo», fanno sapere dal Comando, sottolineando come l’azione coordinata abbia permesso di «limitare i danni alle sole suppellettili della cucina».

Non si registrano feriti. La situazione è tornata alla normalità dopo le verifiche di sicurezza e il rientro degli occupanti nelle proprie abitazioni.