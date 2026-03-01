Un cittadino utilizza l’applicazione che consente denunce anche anonime e fa scattare le verifiche. Dopo aver circondato la casa indicata e sorpreso un uomo che cercava di disfarsi di una sacca, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina

Un messaggio inviato da un cittadino attraverso l’app della Polizia ha dato il via a un intervento che si è concluso con un arresto nella frazione marina di Vibo Valentia. A darne notizia è la Questura, che ricostruisce l’operazione condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

«L’operazione – si legge nella nota – è partita da una segnalazione di un cittadino sull’applicazione YouPol, nell’ambito della quale veniva riferito di una possibile attività di spaccio all’interno di un’abitazione sita nella frazione marina di Vibo Valentia». Da quel momento sono scattati i preliminari accertamenti investigativi.

«All’esito dei preliminari accertamenti, gli agenti della Squadra Mobile, supportati da Unità Cinofila dell’U.P.G. e S.P., si sono recati presso il predetto indirizzo al fine di eseguire una perquisizione domiciliare». Gli investigatori hanno quindi raggiunto l’abitazione indicata, predisponendo un dispositivo che ha consentito di circondare l’area.

Secondo quanto riferito dalla Questura, «all’arrivo degli investigatori, il proprietario dell’appartamento ha cercato immediatamente di disfarsi di una sacca in tessuto sintetico, tentando, invano, di gettarla oltre la recinzione del proprio giardino». L’uomo, «colto di sorpresa dalla presenza degli operatori che avevano preventivamente circondato l’abitazione, rientrava in casa e veniva bloccato dagli agenti, che nel frattempo avevano fatto accesso all’interno».

La sacca è stata recuperata e sottoposta a controllo. «Si accertava che conteneva al suo interno 53,1 grammi di marijuana, 54,6 grammi di hashish e 2,3 grammi di cocaina». La perquisizione è poi proseguita all’interno dell’immobile: «Gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto diversi bilancini di precisione per la suddivisione in dosi della droga e materiale per il confezionamento».

Alla luce di quanto emerso, «l’uomo è stato tratto in arresto, misura successivamente convalidata dalla competente Autorità giudiziaria». Si tratta di un soggetto residente nella provincia vibonese, presso la cui abitazione sono stati trovati «oltre 100 grammi di diverse tipologie di sostanza stupefacente e vario materiale per la pesatura, il confezionamento e lo smercio della droga».

Nella stessa nota, la Questura richiama l’importanza dell’applicazione che ha consentito di avviare l’attività investigativa. «YouPol è l’app ufficiale della Polizia di Stato, che consente ai cittadini di avere un canale diretto, rapido e discreto per segnalare situazioni di bullismo, spaccio di droga, violenza domestica, nonché situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni».

Attraverso l’applicazione, spiegano ancora dalla Questura, «è possibile inviare, anche in forma anonima, messaggi testuali, fotografie, video e file audio, che arrivano direttamente alle Centrali operative delle Questure, le quali, grazie alla geolocalizzazione, possono individuare in tempo reale il luogo dell’evento segnalato».