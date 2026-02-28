Respinto dalla Cassazione il ricorso di Annalisa Santaguida e Giulio Simonetta. Nel 2023 un 36enne di Mileto era stato attirato nell’abitazione della donna a Portosalvo dove era stato aggredito e legato per rubargli denaro e pin del bancomat

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione emessa nel settembre 2024 dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, nei confronti della 42enne Annalisa Santaguida e del figlio 20enne Giulio Simonetta, entrambi residenti a Portosalvo . La pena è stata loro inflitta per sequestro di persona , porto di armi, rapina e lesioni, con l'aggravante della crudeltà, perpetrati nei confronti del 36enne di Mileto Raffaele Corso. Dopo un primo rigetto della richiesta di riforma della sentenza presentata dagli imputati, deciso nel maggio del 2025 da parte della Seconda Sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro , adesso arriva la condanna definitiva in Cassazione . Madre e figlio dovranno anche pagare le spese processuali, 3000 euro a favore della Cassa delle ammende e 3686 euro, oltre accessori di legge , per la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Anche in questa occasione Raffaele Corso è stato difeso dall'avvocato Salvatore Sorbilli .