Proseguono gli interventi per il miglioramento del sistema di depurazione e della tutela ambientale a Nicotera. Il sindaco Giuseppe Marasco e l'assessore all'Ambiente Antonio Francesco La Malfa hanno illustrato i risultati raggiunti nell'ultimo anno grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Comune di Nicotera e gli enti impegnati nella salvaguardia del territorio.

Nella mattinata di ieri una delegazione della Regione Calabria, guidata dall'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro, ha effettuato un sopralluogo nel territorio comunale. Con lui erano presenti i dirigenti Siviglia, Costantino e Giovinazzo, il dottor Michelangelo Iannone, oltre ai rappresentanti di Arpacal, Calabria Verde e del Consorzio di Bonifica della Calabria. Ad accoglierli il sindaco Giuseppe Marasco, l'assessore Antonio Francesco La Malfa e il presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Nicotera Umberto Belluomo.

L'incontro è servito a fare il punto sugli interventi realizzati grazie alla sinergia tra Regione Calabria, Comune di Nicotera, Sorical, Arpacal, Calabria Verde e Consorzio di Bonifica.

Gli interventi realizzati

Tra le opere più rilevanti figura la completa pulizia del Fosso San Giovanni e dei suoi affluenti, un intervento atteso da oltre trent'anni e reso possibile, viene evidenziato dall'amministrazione, grazie all'interessamento dell'assessore regionale Antonio Montuoro. Parallelamente, Sorical ha eseguito lavori di manutenzione e ammodernamento della linea di sollevamento fognario, migliorandone l'efficienza e consentendo un più efficace convogliamento dei reflui verso l'impianto IAM.

L'amministrazione sottolinea inoltre che il programma di interventi proseguirà anche nei prossimi mesi. La Regione Calabria ha infatti già pianificato ulteriori azioni per rafforzare il sistema della depurazione e la tutela ambientale, con l'obiettivo di superare criticità storiche che per anni hanno interessato il territorio.

Le dichiarazioni

L'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro ha dichiarato: «Erano lavori che si attendevano da circa trent'anni. Oggi siamo qui per dimostrare che con volontà, programmazione e impegno anche ciò che sembrava utopico può diventare realtà. Il lavoro svolto rappresenta un importante passo avanti, ma il nostro impegno continuerà affinché la Calabria possa disporre di un sistema di depurazione moderno ed efficiente».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giuseppe Marasco: «Siamo veramente entusiasti della collaborazione e della sinergia instaurata tra la Regione Calabria, gli enti competenti e il Comune di Nicotera. I risultati sono oggi visibili agli occhi di tutti e dimostrano quanto sia fondamentale lavorare insieme per il bene del territorio. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante percorso e proseguire con determinazione verso il raggiungimento dell'obiettivo finale».

L'assessore comunale all'Ambiente Antonio Francesco La Malfa ha evidenziato il valore del lavoro svolto in questi mesi, sottolineando come i risultati ottenuti siano «il frutto dell'impegno di una politica regionale che conosce le esigenze del territorio e ha saputo tradurle in azioni concrete». Ha quindi ricordato «il lavoro silenzioso e instancabile di centinaia di uomini appartenenti ai diversi enti coinvolti», ringraziando anche la Delegazione Spiaggia della Guardia Costiera, che «giorno e notte ha vigilato sul territorio prendendo a cuore le sorti di Nicotera». Un'attività che, ha aggiunto, ha consentito anche di documentare i sabotaggi subiti dalle stazioni di sollevamento dei reflui nel corso dello scorso anno.

La Malfa ha poi ribadito che resta ancora molto da fare, ma ha definito fondamentale poter contare «su una Regione presente, dinamica e determinata». Infine ha rivolto un invito alla prudenza nei confronti di chi interviene sul tema senza conoscere il lavoro svolto quotidianamente da amministratori, tecnici e operatori, sottolineando che «le associazioni rappresentano una risorsa preziosa per il territorio» e auspicando che il confronto pubblico «si fondi sulla conoscenza dei fatti, sul rispetto istituzionale e sulla volontà di contribuire costruttivamente alla crescita della comunità».

L'amministrazione comunale ha infine ribadito l'impegno a proseguire il percorso di risanamento ambientale e di potenziamento del sistema depurativo, nella convinzione che soltanto attraverso una collaborazione costante tra istituzioni ed enti competenti sia possibile garantire risultati duraturi e assicurare ai cittadini un territorio sempre più tutelato, efficiente e sostenibile.